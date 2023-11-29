29 ноября, 10:33
Международная выставка-форум "Россия"

В рамках выставки "Россия" выпускники подали свыше 700 заявок на сдачу пробного ЕГЭ

При этом уже 200 человек сдали пробный экзамен, из них семь участников набрали более 80 баллов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 700 учеников 10-11 классов зарегистрировались на сдачу пробного единого государственного экзамена (ЕГЭ) в рамках Международной выставки-форума "Россия" на стенде Рособрнадзора, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Мы видим, что интерес большой у ребят, и на сегодняшний день уже на месяц более 700 заявок, всего 742. С учетом того, что у нас всего лишь 15 посадочных мест, мы видим, что у нас полная загрузка", - сказал он журналистам.

В основном участники из Москвы и Московской области, из других регионов поступило 69 заявок, в частности, из Донецкой Народной Республики.

При этом уже 200 человек сдали пробный экзамен, из них семь участников набрали более 80 баллов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

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