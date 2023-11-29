Рособрнадзор исключил возможность перевода ЕГЭ в онлайн в ближайшие 5-10 лет

Глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что этот вопрос не обсуждается

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Перевод единого государственного экзамена в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не планируется и не обсуждается, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Я не скажу, что это в будущем невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем, пока мы даже не заглядываем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе встречи со школьниками, их родителями и учителями на Международной выставке-форуме "Россия".

Музаев пояснил, что сейчас технологии не позволяют организовать объективную процедуру онлайн-экзамена по всей стране, так как скорость интернета от региона к региону различается.