Уровень безработицы в Ингушетии снизился до 27,1% с начала года

Показатель является самым высоким в России, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Республике Ингушетия составляет 27,1%, это самый высокий показатель по стране. Однако наблюдается положительная динамика, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Уровень безработицы в Республике Ингушетия по методологии Международной организации труда составляет 27,1%, что в девять раз превышает среднероссийский показатель и является самым высоким в стране. При этом в регионе наблюдается положительная динамика - с начала года снижение безработицы составило 2,2 п. п." - говорится в сообщении.

Причины таких показателей по безработице - самый низкий среди субъектов страны уровень оплаты труда и теневая занятость, превышающая среднероссийскую. Уточняется, что в Ингушетии наблюдается существенное несоответствие контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования (СПО) - при 8,3 тыс. выпускников девятых классов школ в колледжах и техникумах открыты только 2,7 тыс. мест. Также отсутствует целевой набор учащихся как по программам СПО, так и высшего образования.

Правительству Республики Ингушетия по итогам заседания поручили провести структурный анализ ситуации на рынке труда региона, и на его основе разработать дорожную карту, предусматривающую до 2030 года конкретные меры с целевыми показателями по снижению уровня напряженности на региональном рынке труда, уровня безработицы и теневой занятости.