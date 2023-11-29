Роскомнадзор с сентября заблокировал более 7 тыс. адресов в сети за ЛГБТ-пропаганду

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал более 7 тыс. адресов в сети с пропагандой ЛГБТ с сентября 2023 года. Об этом сообщила начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.

"На основании решений Роскомнадзора с 1 сентября текущего года, когда вступили в силу критерии оценки, было удалено или заблокировано 7,2 тыс. адресов", - сказала она в ходе круглого стола на тему "Стратегические задачи в области обеспечения народного единства и защиты традиционных ценностей: новые проблемы и решения" в Общественной палате РФ.

Помимо решений Роскомнадзора, блокировка ЛГБТ-контента осуществляется также на основании судебных решений и на основании решений Росмолодежи, напомнила Бычкова. "С 1 января 2023 года на основании решений Росмолодежи - линия вовлечения несовершеннолетних в противоправные действий - было удалено или заблокировано 6,2 тыс. адресов с противоправной ЛГБТ-информацией. <...> Также в этом году на основании судебных решений был ограничен доступ к 389 адресам с таким негативным контентом", - сообщила она.

Приказ Роскомнадзора об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии и вносятся в Единый реестр запрещенной в РФ информации, вступил в силу 1 сентября. Согласно критериям, материал будет считаться запрещенным к распространению в том числе при наличии следующей информации: формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям, обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями; оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных; формирование положительного отношения к смене пола.