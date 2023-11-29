Число жертв лихорадки денге в Бангладеш с начала года превысило 1 600

Общее число инфицированных в 2023 году превысило 310 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Число смертельных исходов заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 1 610. Об этом сообщило Главное управление службы здравоохранения страны.

По его данным, за последние сутки в стране от болезни умерли 4 человека, медики выявили 959 новых случаев заражения денге. В ноябре лихорадка унесла жизни 262 граждан. Общее число инфицированных в 2023 году превысило 310 тыс.

Предшествующий максимальный показатель смертности от денге был зафиксирован в Бангладеш в прошлом году, когда погиб 281 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки денге в Бангладеш самой серьезной за всю историю наблюдений.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах мира. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.