В Москве открыли специализированный рыбный рынок на востоке города

Мэр Сергей Собянин поблагодарил министерство сельского хозяйства, агентство рыбной промышленности за помощь в создании логистической цепочки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев открыли специализированный рыбный рынок "Москва - на волне", созданный на востоке города в районе Косино-Ухтомский.

"В большинстве мировых городов есть крупные рыбные рынки, в Москве такого рынка не было. Такие рынки пользуются огромной популярностью у людей. Мы надеемся, что новый мегарынок, который мы открыли в Москве и в котором будут представлены около 500 наименований рыбы из трех океанов и тринадцати морей, также будет пользоваться популярностью у москвичей. Это дополнительная возможность, чтобы привезти и продать здесь качественную рыбу", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил министерство сельского хозяйства, агентство рыбной промышленности за помощь в создании логистической цепочки. "Для нас это крайне важно. У нас стоит задача, поставленная президентом, по популяризации потребления рыбы. И этот прекрасный комплекс на самом деле - это первый шаг для того, чтобы мы более популярной сделали нашу отечественную рыбу", - сказал Патрушев.

Он отметил, что министерство со своей стороны будет обеспечивать объемы продукции, чтобы они поступали на рынок, перерабатывались, а москвичи и гости города смогли бы покупать доступную рыбную продукцию по доступным ценам.

Как сообщается в материалах мэрии, специализированный рыбный рынок "Москва - на волне" расположен по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2а недалеко от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект". Покупатели могут приобрести более 500 наименований рыбы и морепродуктов: живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую и копченую рыбную продукцию 3 океанов и 13 морей от 34 ведущих отечественных промысловых и рыбопромышленных предприятий из 17 регионов Российской Федерации. Помимо реализации рыбы и морепродуктов на рынке организовано собственное производство продукции под зонтичным брендом.