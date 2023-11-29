Главная новогодняя ель России приедет в Кремль 13 декабря

Ее спилят 11 декабря в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль 13 декабря. Ее спилят 11 декабря в Подмосковье, сообщили ТАСС в Управлении делами президента РФ.

"Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, нашли в городском округе Щелково. Ее возраст составляет 84 года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что высота дерева составляет 25 м, размах веток - 10 м, диаметр ствола - 60 см.

В Управлении делами президента РФ отметили, что конкурс на главную новогоднюю ель начался летом, специалистам понадобилось несколько месяцев, чтобы выбрать лучшее дерево из 30 "кандидатов". Главными требованиями были, как всегда, высота (не менее 25 м), возраст (не более 120 лет) и "внешние данные" - правильная пирамидальная форма, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один важный фактор - удобный подъезд к дереву, чтобы не пострадали соседние.