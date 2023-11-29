Володин призвал привлекать молодежные организации к проверкам при продаже вейпов

Председатель Госдумы добавил, что молодежные организации оппозиционных фракций должны быть "вовлечены в повестку развития страны, защищать ее интересы"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлекать молодежные организации всех политических сил к мониторингу соблюдения закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

В ходе пленарного заседания председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил через месяц провести силами молодежного парламента и "Молодой гвардии "Единой России" общероссийский мониторинг ситуации с продажей вейпов.

"Правильно подключать все молодежные организации наших парламентских фракций, комитет [по молодежной политике] должен вовлекать в свою работу молодежные организации всех политических сил, представленных в Государственной думе, и не только", - отметил Володин.

Он добавил, что молодежные организации оппозиционных фракций должны быть "вовлечены в повестку развития страны, защищать ее интересы".

Закон о запрете продажи всех вейпов, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним и об ужесточении правил оборота таких устройств вступил в силу с 1 июня. Документ предусматривает, что устройства потребления никотинсодержащей продукции можно приобрести только в магазинах и павильонах, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов запрещена.