Порядка 50% опрошенных россиян занимаются сексом не реже раза в неделю

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, около 51% респондентов хотели бы заниматься сексом чаще

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 50% россиян активного репродуктивного возраста занимаются сексом не реже раза в неделю, не занимаются сексом 4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Каждый второй россиянин активного репродуктивного возраста 18-45 лет (50%), начавший половую жизнь, декларирует, что занимается сексом хотя бы раз в неделю, еще четверть (24%) - хотя бы раз в месяц. Раз в несколько месяцев - 4%, раз в полгода и реже - 5%. Не занимаются сексом - 4%", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Продолжительность отношений влияет на частоту занятий сексом, свидетельствуют результаты исследования. Так, после 5 лет отношений люди начинают заниматься сексом немного реже: раз в неделю и чаще занимаются любовью 58-61% против 63-66% среди тех, кто состоит в отношениях менее 5 лет. Россияне, воспитывающие детей, занимаются сексом чаще, чем те, кто не является родителем: не реже раза в неделю - 58% родителей и 40% не имеющих детей. Заниматься сексом чаще хотел бы каждый второй респондент (51%). Среди замужних женщин чаще хотели бы заниматься сексом 40%, а среди женатых мужчин - 60%.

Секс имеет значение для большинства россиян (77%), об обратном заявили 18%. Для россиян секс прежде всего источник удовольствия (66%) и способ выразить любовь близкому человеку (61%). Почти половина опрошенных (48%) назвала секс в первую очередь физиологической потребностью, для 42% это возможность продолжения рода, еще 9% считают секс супружеским долгом.

Почти каждый второй опрошенный (47%) начал сексуальную жизнь в совершеннолетнем возрасте, в том числе каждый пятый - в 20 лет и позже (20%), а более трети россиян (35%) признались, что начали заниматься сексом до 18 лет. Люди до 25 лет сейчас не торопятся начинать сексуальную жизнь: в этой группе самый низкий процент тех, кто вступил в интимные отношения до совершеннолетия - 29% (против 39% в группе 25-34 лет и 35% в группе 35-45 лет).

Треть россиян (32%) ни с кем не обсуждает свою сексуальную жизнь, 54% обсуждают ее со своим партнером, а 24% - с друзьями.

Методика опроса

Всероссийский интернет опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен 3-6 марта 2023 года. В нем приняли участие более 1,8 тыс. россиян в возрасте от 18 до 45 лет.