В Липецкой области эпидпорог по ОРВИ превышен на 26%

Заболели 6,7 тыс. человек

ТАСС, 29 ноября. Более 6,7 тыс. жителей Липецкой области заболели за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что на 24% больше уровня прошлой недели. Число заболевших ОРВИ на 26% превысило уровень эпидемиологического порога, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В Липецкой области за прошедшую 47 неделю <...> зарегистрировано 6,7 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня расчетного эпидемического порога на 26%", - говорится в сообщении.

Неделей ранее в Липецкой области было 5,4 тыс. заболевших ОРВИ, что на 2,4% ниже уровня эпидпорога.

Как уточняется в сообщении, за неделю в регионе заболели ковидом 325 человек, что на 41% выше уровня прошлой недели. Кроме того, за неделю отмечено 519 случаев внебольничной пневмонии, что также выше уровня аналогичного периода 2022 года.

В регионе не выявлены случаи гриппа, причиной ОРВИ стали вирусы негриппозной этиологии, в том числе риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие. В Липецкой области привито против гриппа 48,4% населения: 120 тыс. детей и 425 тыс. взрослых, случаи осложнений после иммунизации не зарегистрированы.