В районе Мариуполя ожидают порывы ветра до 30 м/с

В ДНР 27 ноября непогода оставила без света 525 тыс. жителей

ДОНЕЦК, 29 ноября. /ТАСС/. Порывы ветра до 30 м/с ожидаются 29 ноября в северной части Азовского моря, в частности, в районе города Мариуполя Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

"Ветер 25-30 м/с по северной части Азовского моря и в городе Мариуполь ожидается 29 ноября", - сообщили в пресс-службе.

27 ноября непогода оставила без света 525 тыс. жителей почти на всей территории региона. В нескольких населенных пунктах было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, школы и детские сады были переведены на дистанционный режим работы. На юге ДНР были подтоплены 223 частных дома из-за разлива Азовского моря. К утру среды энергетики практически восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды в ДНР. Без света остаются около 23 тыс. абонентов, из них более 3,6 тыс. - в Мариуполе.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.