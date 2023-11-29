В ВОЗ допустили, что от болезней в Газе может погибнуть больше людей, чем от бомбардировок

К главным причинам ухудшения эпидобстановки в организации отнесли нехватку продовольствия и воды в анклаве, перенаселенность убежищ, недостаточные санитарно-гигиенические меры, неправильную утилизацию отходов и дефицит медикаментов

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Больше людей может погибнуть в секторе Газа от болезней, чем от обстрелов в связи с недостатком медицинской помощи и ухудшением условий жизни. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С учетом [ухудшения] условий жизни и недостатка медицинской помощи, больше людей может погибнуть [в Газе] от болезней, чем от бомбардировок", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter). К основным факторам, способствующим ухудшению эпидемиологической обстановки, по данным организации, относятся нехватка продовольствия и воды в анклаве, перенаселенность убежищ, недостаточные санитарно-гигиенические меры, неправильная утилизация отходов и дефицит необходимых медикаментов.

Как отметил глава ВОЗ, в Газе уже было зафиксировано 111 тыс. случаев острых респираторных заболеваний, 75 тыс. - диареи, 24 тыс. - кожной сыпи, 12 тыс. случаев чахотки, 11 тыс. - вшей, 2,5 тыс. - ветряной оспы, 2,5 тыс. - кожного заболевания импетиго и 1,1 тыс. - желтухи. При этом всего в убежищах на территории анклава на данный момент проживает около 1,3 млн человек, указано в сообщении. "Необходимо длительное прекращение огня. Прямо сейчас. Это вопрос жизни и смерти мирных жителей", - заключил Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ приветствовал начало гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Сделка вступила в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была отпущена на свободу первая группа заложников.

27 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в Газе еще на два дня.