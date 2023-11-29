В Москве запустили патриотический проект по сказке "Ленинградский щелкунчик"

Программа мероприятий проекта рассчитана на год

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Социокультурный историко-патриотический проект "Ленинградский щелкунчик", приуроченный к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, запустили в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор - руководитель проекта Игорь Котов, отметив, что программа мероприятий, включающая спектакли, выставки и конкурсы, рассчитана на целый год.

"Проект комплексный - он рассчитан на целый год и основан на историческом материале. Через 60 дней мы отметим 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - хочется, чтобы и накануне этой даты, и весь год после этого дети получали знания об этих событиях через мероприятия нашего проекта. Сегодня у нас готов первый продукт, это аудиокнига, которую озвучил очень интересный актер Камиль Ларин, заслуженный артист Российской Федерации, она уже доступна в интернете", - рассказал Котов.

Он также подчеркнул, что сама книга выйдет в свет буквально через две недели тиражом в 4 тыс. экземпляров. Она будет доставлена во все школьные библиотеки Петербурга, Москвы, Калужской области, а также в пять новых субъектов РФ, включая такие города как Донецк, Луганск и Херсон. А еще в рамках проекта пройдет открытый конкурс для детей на лучшие рисунки по книге и художественное прочтение ее отрывков.

По сюжету книги, девочка Яся живет в блокадном Ленинграде вместе с работающей в Кунсткамере мамой и котом Василием. Герои, как и в классическом "Щелкунчике", противостоят Крысиному Королю - только в этой интерпретации крыс специально отправили в Ленинград фашисты, чтобы те помогли им сломить и уничтожить город. По словам автора сказки Дениса Нефедова, он вдохновлялся вполне реальной историей, которую ему случайно рассказал друг-петербуржец.

"Мой друг, коренной петербуржец, рассказал мне удивительную историю, которая произошла во время блокады - когда кошки из Ярославля и Сибири спасли город от крысиного нашествия весной 1943 года. Кстати в Сибири об этом до сих пор помнят, потому что там, в Тюмени, существует целая аллея, посвященная сибирским кошкам, которые спасли Ленинград от грызунов", - рассказал Нефедов.

Фильм, спектакль и выставки

Также в рамках проекта участники "Киноуроков в школах России" создадут к февралю 2024 года фильм, который будет предложено посмотреть и обсудить в школах. Еще будет организовано более 30 стендовых выставок, а Московский художественный театр комедии поставит по пьесе спектакль, премьера которого намечена на декабрь 2023 года.

"Мы уже почти на финишной прямой, причем у нас играют как заслуженные артисты, так студенты Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона, и даже маленькие дети. У нас есть весь спектр героев, которые участвуют в этой сказки - мне это кажется интересным, когда несколько поколений в одной команде пытаются понять все важные качества людей", - отметил в свою очередь художественный руководитель Московского художественного театра комедии Александр Сериденко.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.