В ФАО предупредили о риске ухудшения ситуации с голодом на фоне конфликтов в мире

Как отметил замгендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Маурицио Мартина, в ближайшие шесть месяцев ситуация с отсутствием продбезопасности может усугубиться

РИМ, 29 ноября. /ТАСС/. Ситуация с голодом мире может усугубиться из-за продолжающихся конфликтов. С такой оценкой выступил заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Маурицио Мартина.

"В ближайшие шесть месяцев ситуация с отсутствием продовольственной безопасности может усугубиться, по крайней мере, в 18 районах высокого риска", в том числе в "Палестине, Буркина-Фасо, Мали, Южном Судане, где риск голода или быстрого ухудшения ситуации до катастрофических условий очень высок", приводит его слова агентство ANSA.

"Конфликты, а также климатический кризис и экономические потрясения являются основными причинами этих чрезвычайных ситуаций, которые затрагивают людей, сообщества и территории на всех широтах, - продолжил Мартина. - Перспективы неутешительны, но необходимо понимать, что требуются срочные меры".

Ранее генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил, что борьба с голодом в мире требует более значительных инвестиций в науку, технологии и инновации, чтобы агропродовольственные системы могли производить больше при меньших затратах.