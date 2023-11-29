Серебряным медалистам выдадут синий аттестат с отличием

Такие выпускники должны получить среди итоговых отметок не более двух четверок, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Выпускникам школ, получившим среди итоговых оценок не более двух четверок и успешно сдавшим единый государственный экзамен выдадут аттестат с отличием сине-голубого цвета. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета и приложение к нему выдаются выпускникам 11-го (12-го) класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, итоговые отметки успеваемости "отлично" и не более двух отметок "хорошо" и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию", - говорится в документе.