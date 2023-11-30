Что нам стоит дом построить: почему выбирают карьеру в строительной отрасли

Почему строительная индустрия привлекает все больше сильных специалистов из других сфер экономики, читайте в материале ТАСС и компании ПИК

Запуск новых жилых проектов, реновация и комплексное развитие территорий (КРТ) - новости о строительной отрасли гремят в СМИ в последние несколько лет. Индустрия растет: вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что по итогам трех кварталов 2023 года рост, по сравнению с 2022 годом, составил 9%.

Девелопмент - индустрия для долгосрочной карьеры

Девелоперские проекты - это целые районы с новыми жилыми кварталами, с изменением ландшафта и созданием новых парков, постепенным возведением новых домов, школ, инфраструктурных объектов. Многие проекты требуют многолетнего развития - от начала подготовки участка до завершения строительства, сдачи и заселения может пройти, например пять лет. Такие масштабные процессы требуют долгосрочного сопровождения и стратегии со стороны всех команд - от маркетинга и продаж до юристов и ИТ.

Как результат, в компании-застройщики приходят люди из других индустрий: из ИТ, электронной коммерции, ритейла и других. Специалистов привлекает перспектива долгосрочного планирования, а отрасли часто нужен свежий взгляд.

Профессионалы делают выбор в пользу работы в одной компании в течение длительного периода. И на это влияет не только специфика строительной индустрии, но и поощрение компаниями карьерного роста и развития специалистов внутри: и в ПИК, и в других девелоперах есть десятки историй успеха сотрудников, которые приходили на начальные или мидл-позиции и в итоге выросли в топ-менеджеров и руководителей компании.

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Строительная индустрия создает новые рабочие места в регионах

Однако возникает вопрос: есть ли в строительной отрасли достаточное количество рабочих мест?

Конечно, Москва сегодня возглавляет рынок по количеству новых объектов и объему построенного жилья, и в столице девелоперы заинтересованы в новых кадрах. Но и в регионах количество новых проектов и проектов комплексного развития территорий тоже растет и у региональных, и у федеральных девелоперов. К примеру, ПИК работает в 15 регионах страны, и в каждом из них компания создает новые рабочие места.

Тренд подтверждается и исследованием, которое провели hh.ru и ПИК. Выяснилось, что количество вакансий в девелопменте в 2023 году выросло на 33% по сравнению с восемью месяцами прошлого года.

Так, в Нижегородской, Рязанской и Смоленской областях число предложений о работе для инженеров строительного контроля выросло в четыре раза. Растет спрос на архитекторов: количество новых позиций в Ивановской, Вологодской и Орловской областях, а также Ханты-Мансийском округе увеличилось в 2-2,5 раза. А на Дальнем Востоке число открытых вакансий инженеров и архитекторов выросло почти в четыре раза.

Гибрид и удаленная работа

С 2020 года удаленный и гибридный формат работы постепенно стали превалировать над традиционным присутствием в офисе. Сначала это было вызвано пандемией, а потом и работодатели, и сотрудники оценили удобство такой формы. В строительных компаниях всегда есть сотрудники, личное присутствие которых в офисе не обязательно (конечно, если речь не идет об обязательном присутствии на строительной площадке). По данным hh.ru, в начале 2023 года 7,8% от общего количества вакансий на портале предусматривали возможность удаленки.

В ПИК удаленная работа начала внедряться даже до 2020 года, и это было связано не с ковидными ограничениями. Компания постоянно росла, и стало очевидно, что специалистов необходимо привлекать по всей стране. Так в ПИК была построена распределенная команда: например в девелопменте тысячи специалистов - от проектировщиков до архитекторов и продуктологов - работают из удобной точки страны. А у компании расширяется возможность привлечения специалистов: теперь не обязательно рассматривать кандидатов из конкретного города.

По данным hh.ru, строительная отрасль сегодня больше всего нуждается в инженерах-конструкторах и проектировщиках (7,8% вакансий), и инженерах производственно-технического отдела (6,9% вакансий). А эти вакансии как раз предполагают возможность удаленной работы.

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Социальная значимость

Для многих сотрудников девелоперских компаний важно, что благодаря работе над проектами меняется к лучшему жизнь людей. Они переезжают в новые дома, меняют быт, привычки, даже круг общения. Этому способствуют современные принципы строительства. Ведь сегодня компания не просто строит дом, она обеспечивает комплексное развитие территорий. Этот принцип особенно активно применяется в Москве, но сейчас также распространяется на другие регионы России.

Один из примеров комплексного развития территорий - Матвеевский кластер, который строит ПИК в Москве. Этот проект помогает преобразовать целый район так, чтобы в нем появились новые рабочие места, а также возможности для комфортной жизни: прогулочный бульвар, парки и зоны отдыха. Такие масштабные проекты вдохновляют сотрудников, работающих в сфере строительства, потому что они на практике видят, как меняют облик города и улучшают условия жизни людей.