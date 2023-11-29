Дума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Авторы инициативы отметили, что актуальность соответствующего законопроекта обусловлена необходимостью развивать комплексный подход к решению социально значимых проблем

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который запрещает работодателям увольнять одиноких матерей с детьми до 16 лет и других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без матерей.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. По действующим нормам, не допускается расторгать трудовой договор по инициативе работодателя в том числе с одинокими матерями детей до 14 лет или другими лицами, которые воспитывают детей такого возраста без матери. Законопроект предлагает изменить эту норму, уточнив, что работодатели по своей инициативе не могут расторгать договор с одинокими матерями и воспитателями, которые растят детей до 16 лет.

"Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью развивать комплексный подход к решению социально значимых (зачастую болезненных) проблем, одновременно затрагивающих интересы как самих работников, так и их несовершеннолетних детей", - отмечали авторы инициативы в пояснительной записке. Одной из таких ситуаций, указывали они, становится потеря работы одиноким родителем в случае, "когда на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок, получающий основное общее образование".

Как подчеркивали парламентарии, дети в основном получают основное общее образования к возрасту 16 лет. "Именно это обстоятельство послужило основанием для выбора предельного возраста ребенка (16 лет) при проектировании повышения уровня гарантий, которые законопроектом предлагается предоставить одиноким матерям и другим лицам, воспитывающим детей без матери", - подчеркивали авторы инициативы.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, с просьбой внести соответствующие изменения в закон "к депутатам неоднократно обращались избиратели". "Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели - понимать свою ответственность", - подчеркнул Володин.