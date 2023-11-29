Собянин: сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства

Московская команда заработала 16 медалей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная Москвы победила на всероссийском чемпионате "Профессионалы". Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сборная Москвы завоевала 215 наград на Всероссийском чемпионате "Профессионалы", став лидером медального зачета. Ребята взяли 150 - "золота", 45 - "серебра" и 20 - "бронзы". В том числе 36 медалей на финальных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Поздравляю всех победителей и призеров. Это настоящий успех! Победа была не из легких", - написал мэр.

Он уточнил, что на чемпионате свои уникальные профессиональные навыки показывали лучшие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий. В этом году до финала дошли 687 конкурсантов из 62 регионов России. Москву представляли 177 человек.

"Ребята соревновались в 48 компетенциях, среди которых 3D-моделирование для компьютерных игр, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, изготовление прототипов, электромонтаж", - добавил Собянин.

Также в финале чемпионата был также корпоративный зачет, где молодые специалисты представляли интересы индустриальных партнеров, таких как "Ростех", "Роскосмос", МПО им. Румянцева и других. В нем московская команда заработала 16 медалей, заключил мэр.