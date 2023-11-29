Семьи удерживаемых в Газе россиян уверены, что РФ сможет помочь в их освобождении

Родственники удерживаемых в секторе Газа считают, что политический вес Москвы сможет помочь в этом процессе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Родственники удерживаемых в секторе Газа движением ХАМАС заложников с российским гражданством благодарят Россию и Израиль за усилия в переговорах по освобождению и считают, что политический вес Москвы сможет помочь в этом процессе.

На встрече с журналистами присутствовали члены семьи похищенных россиян Александра Лобанова и Андрея Козлова. Кроме того, на встрече были родственники Виталия Трупанова, который был убит, а другие члены его семьи, имеющие гражданство РФ, оказались в заложниках.

"Российская Федерация имеет огромный политический вес и огромное влияние, - сказала Оксана Лобанова, мать Александра. - Мы куда только не обращались: и к Путину, и к [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, готовы были писать во все инстанции. Я очень верю, что Владимир Владимирович повлияет и поможет".

В свою очередь Мария Лезерович, родственница Трупанова, поблагодарила Россию и Израиль за усилия по освобождению заложников. "Мы благодарны правительству Израиля и России за то, что они слышат нас и нам помогают", - отметила она. По ее словам, в МИД РФ на встрече родственникам заложников пообещали сделать все возможное для их освобождения.

Кроме того, Лезерович рассказала, что находящийся в плену у ХАМАС Александр Трупанов является правнуком пережившей Холокост Евгении Михайловны Перельман. "Евгения Михайловна с 1942 года по 1944 находилась в рядах действующей армии, прошла Сталинград, Орловско-Курскую дугу, попала в плен, сначала в тюрьму, потом в концлагерь, бежала, перешла в партизаны. В 1944 году вернулась и продолжала работать", - указал представитель семьи Татти-Трупановых Михаил Лезерович.

О ситуации с заложниками

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с семьей освобожденного из сектора Газа россиянина Рона Кривого. Родственники россиянина поблагодарили дипведомство РФ за помощь. В конце октября Богданов сообщил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу Москвы освободить восемь россиян, находившихся в заложниках.

В среду член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что движение планирует освободить несколько других россиян в знак признательности президенту России Владимиру Путину.