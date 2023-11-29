В Запорожье переименовали улицу Лизы Чайкиной в честь члена УПА

Лиза Чайкина принимала участие в Великой Отечественной войне в качестве партизана

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти подконтрольного Украине города Запорожье переименовали улицу Лизы Чайкиной в честь боевика Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Мирослава Симчича. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Лиза Чайкина принимала участие в Великой Отечественной войне в качестве партизана. Она была расстреляна немецкими солдатами в ноябре 1941 года на территории Калининской области (ныне - Тверской). В 1942 году девушке было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.