"Одноклассники" назвали самые популярные породы домашних питомцев

Согласно данным совместного исследования соцсети с аналитическим ресурсом "Чек Индекс", кошки оказались менее популярны у пользователей ОК, чем собаки

Социальная сеть Одноклассники (ОК) и аналитический ресурс "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" выяснили, какие питомцы наиболее популярны у россиян и сколько они тратят на их содержание.

Из результатов совместного исследования следует, что самыми популярными домашними животными среди пользователей ОК с начала 2023 года стали собаки. Аналитики соцсети пришли к таким выводам, изучив интерес аудитории к различным связанным с питомцами темам, которые появлялись с начала года в сервисе "Увлечения". При этом в топ наиболее популярных пород вошли немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог.

Второе место по популярности после собак заняли кошки. Среди них пользователи соцсети интересовались больше всего такими породами, как шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс. На третьем месте по популярности оказались птицы. В этой категории в топ вошли только попугаи, в частности волнистый, жако, какаду, ара и корелла.

В свою очередь эксперты "Чек Индекса" отметили, что россияне в 2023 году стали уделять больше внимания своим питомцам, что сказалось на потребительском спросе. Количество покупок зоотоваров выросло в сравнении год к году на 8%, в том числе на онлайн-площадках — на 19%. Чаще всего покупали еду для питомцев, в основном сухой корм, наполнители для зоотуалетов, инструменты для ухода за шерстью и игрушки.