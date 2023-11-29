В Думу 4 декабря внесут законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Поправки внесут в КоАП и УК РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), повышающий штраф за утечку персональных данных и устанавливающий оборотные штрафы в случае повторной утечки планируется внести в Госдуму в понедельник, 4 декабря. Тогда же внесут поправки в Уголовный кодекс РФ, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Планируем, что пакет законопроектов будет внесен в Госдуму уже в понедельник. Поправки вносятся в КоАП РФ (предлагается в том числе ввести оборотные штрафы), а также - в УК РФ", - отметил депутат.

Как ранее сообщал Хинштейн, поправки к КоАП устанавливают штрафы до 15 млн рублей за утечку персональных данных. При повторном правонарушении предлагается установить оборотный штраф в размере до 500 млн рублей.