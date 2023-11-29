В ЛНР начал работу Дом журналиста

Глава республики Леонид Пасечник также сообщил, что регион получил собственный общедоступный канал - им стал "Луганск 24"

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Дом журналиста начал работать в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, на его базе студенты смогут обучаться у действующих сотрудников СМИ.

"В нашей республике начал работать "Дом журналиста". <…> Уверен, что представители медиа будут активно использовать эту площадку для саморазвития, проведения различных профессиональных мероприятий, интеллектуальных встреч и бесед. Чтобы уже в ближайшем будущем луганский "Дом журналиста" стал местом, где состоявшиеся профессионалы и студенты смогут вместе проходить обучение, повышать квалификацию, обмениваться идеями и развивать информационное поле нашего региона", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник также сообщил, что республика получила собственный региональный общедоступный канал - им стал "Луганск 24". По его словам, "Луганск 24" займет 21-й порядковый номер в списке телеканалов - сразу за 20-ю общеобязательными федеральными.