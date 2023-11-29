В ЛНР извлекли останки погибших при обстрелах ВСУ 19 человек

Глава Первомайска Сергей Колягин отметил, что останки мирных жителей перезахоронят на территории одного из кладбищ Попасной, где в будущем благоустроят мемориальный комплекс

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечения памяти извлекла останки 19 жителей города Попасная Луганской Народной Республики, погибших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Первомайска Сергей Колягин, в административном подчинении которого находится Попасная.

"Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечения памяти уже в течение месяца проводит мероприятия по перезахоронению погибших мирных жителей города Попасная. <…> На данный момент из грунта подняты 19 останков жителей. Работа в данном направлении продолжается", - написал он.

Колягин сообщил, что останки погибших мирных жителей перезахоронят на территории одного из кладбищ Попасной, где в будущем благоустроят мемориальный комплекс.