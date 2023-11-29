В Молдавии отказались хоронить с почестями последнего участника Сталинградской битвы

Павел Гладков участвовал в Сталинградской и Курской битвах, батарея, которой он командовал, уничтожила 37 вражеских самолетов и более 200 немецких солдат

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Молдавии отказалось выделить почетный караул для прощания с последним из живших в республике участников Сталинградской битвы, ветераном Павлом Гладковым, который умер на 103-м году жизни.

"Агентство военной науки и памяти отказало в проведении церемонии прощания с ветераном Великой Отечественной войны, кавалером ордена Республики Павлом Гладковым, на территории Колонного зала Дома Национальной армии (бывший Дом офицеров). Министерство обороны отказало в выделении салютной команды, ссылаясь на положения чрезвычайного положения", - сообщил в Telegram-канале глава поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.

"В нашей стране есть не только неправильные живые, но и неправильные мертвые. А для тех, кто разделяет нас, сидя в руководстве страны, ни законы мирские, ни заповеди Божьи не имеют никакого значения", - отметил Петрович, добавив, что несмотря на режим ЧП других известных граждан Молдавии хоронили с салютом и другими почестями.

Гвардии полковник Павел Гладков был одним из пятидесяти оставшихся в живых ветеранов Великой отечественной войны в Молдавии. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, батарея, которой он командовал, уничтожила 37 вражеских самолетов и более 200 немецких солдат.

Действующее правительство Молдавии сформировано проевропейской Партией действия и солидарности, которая поддерживает президента Майю Санду. Ранее чиновники отказались направлять военный оркестр и почетный караул на церемонию захоронения останков красноармейцев, найденных поисковыми организациями на полях сражений Великой Отечественной войны. В то же время в республике в торжественной обстановке открываются памятники румынским солдатам, штурмовавшим молдавские города в 1941 году, которых теперь называют героями, а в школьных учебниках истории оправдывают действия союзника Гитлера - румынского диктатора Иона Антонеску. Власти также выступили с инициативной замены праздника Дня Победы 9 мая на День поминовения и примирения 8 мая, а также запретили под угрозой штрафа ношение георгиевской ленты.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей. Традиционно возглавляют шествие бывшие президенты Владимир Воронин и Игорь Додон.