Ленобласть приняла стратегию развития сектора социальных инициатив

Соответствующее постановление правительства подписал глава региона Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области приняло стратегию развития сектора социальных инициатив, в которую включены меры поддержки некоммерческих объединений на перспективу. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"Ленобласть первой в Российской Федерации приняла региональные стратегические направления развития сектора социальных инициатив (некоммерческого сектора). Соответствующее постановление правительства региона подписал 29 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - говорится в сообщении пресс-службы.

В документе, разработанном комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области, для социально ориентированных НКО предполагается увеличивать гранты, имущественную поддержку, муниципальную поддержку, налоговые льготы, расширить программы обучения и доступ к бюджетным средствам через передачу госуслуг.

"Мы видим мощный мультипликационный эффект от каждого рубля грантовой поддержки, вложенного в некоммерческий сектор. Расчеты показывают, что косвенными благополучателями от реализации проектов являются почти 1,5 млн жителей. Растет и сам сектор, гранты получают порядка 200 НКО, в них трудятся или участвуют в проектах больше 3 тыс. человек", - привела пресс-служба слова Дрозденко.

По мнению губернатора, принятие стратегических направлений будет закреплением на годы вперед обязательств перед НКО, а также сигналом для бизнеса и для органов местного самоуправления о том, что надо включаться в поддержку некоммерческого сектора, поскольку это дает непосредственный эффект - и социальном плане, и в плане развития территорий.