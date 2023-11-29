Брянская область ввела ежемесячные выплаты родным погибших в СВО добровольцев

С 2024 года они составят 50 тыс. рублей

БРЯНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Родители и супруги погибших в ходе СВО добровольцев, проживающие в Брянской области, смогут претендовать на ежемесячную выплату - 39 тыс. рублей в 2023 году, 50 тыс. рублей - с 2024 года. Об этом ТАСС рассказал председатель областной думы Валентин Суббот.

"Мы сегодня с целью обеспечения социальных льгот и гарантий членов семей погибших (умерших) граждан России, поступивших в добровольческие формирования, созданные в соответствии со статьей 22.1 ФЗ "Об обороне", принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, единодушно приняли изменения в данный закон. Задачи для депутатского корпуса остаются прежними - выполнение всех социальных обязательств перед участниками СВО и их семьями", - сообщил Суббот.

Как пояснил председатель облдумы, еще до СВО в регионе ежемесячно выплачивалось родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении боевого долга в Афганистане, Чечне и в местах локальных конфликтов, пособие в размере средней зарплаты по экономике в Брянской области. Теперь мера поддержки помимо семей военнослужащих, погибших в СВО, распространится и на семьи добровольцев.

"У нас, в Брянской области, действуют такие меры поддержки участников СВО и их семей, которые есть не во всех регионах. Принятый сегодня закон - как раз из их числа", - отметил Суббот.

В 2022 году пособие составило 34,5 тыс. рублей в месяц, в этом году - 39 тыс. рублей, в следующем проиндексируется до 50 тыс. рублей. Отмечается, что пособие выплачивается и вдове, и родителям погибшего.