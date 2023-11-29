Вспышку ОРЗ в Китае вызвали семь патогенов

Пика заболеваемости ожидают в феврале 2024 года, пишет газета Taiwan News со ссылкой на главу тайваньского Центра по контролю и профилактике заболеваний Ло Ицзюня

ГОНКОНГ, 29 ноября. /ТАСС/. Вспышка острых респираторных заболеваний (ОРЗ) на севере Китая вызвана семью разными патогенами. Как сообщила газета Taiwan News, Центр по контролю и профилактике заболеваний Тайваня прогнозирует пик заболеваемости на каникулы в честь нового года по лунному календарю в феврале следующего года.

Как отметил глава центра Ло Ицзюнь, в зависимости от возрастной группы ОРЗ вызывается разными патогенами: риновирус характерен для детей в возрасте от одного до четырех лет, микоплазменная пневмония - для мальчиков и девочек от 5 до 14 лет. Он также отметил, что для возрастной группы от 15 до 59 лет характерно инфицирование вирусами гриппа, риновирусом и COVID-19. У наиболее старшей группы, чей возраст превышает 60 лет, наблюдается инфицирование метапневмовирусом человека и обычными коронавирусами, которые не имеют отношения к COVID-19.

Он отметил, что тайваньский Центр по контролю и профилактике заболеваний следит за эпидемиологической обстановкой в материковом Китае и может ввести дополнительные превентивные меры в преддверии наступления нового года по лунному календарю. Этот праздник в будущем году отмечается в ночь на 10 февраля - в новогодние каникулы сотни миллионов жителей Китая едут в родные города для того, чтобы отметить праздник в кругу семьи. Как подчеркнул Ло Ицзюнь, медперсоналу было дано указание опрашивать пациентов с респираторными заболеваниями об истории их последних поездок.

Ранее власти Китая сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний в стране. Представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, но также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.

ВОЗ запросила у Китая 22 ноября дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. В частности, ВОЗ заинтересовала информация о тенденциях в циркуляции гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии. В понедельник исполняющая обязанности директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что рост случаев ОРЗ в Китае не связан с новыми патогенами, а число заражений COVID-19 не превышает показатели 2018-2019 годов.