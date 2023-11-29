29 ноября, 14:59

Город Санья на Хайнане активизировал меры для развития туризма мирового уровня

Sanya Ribao пишет, что город "сможет добиться своей задачи благодаря своему удачному географическому расположению и постоянно повышающемуся уровню сервиса"

ХАЙКОУ /Китай/, 29 ноября. /ТАСС/. Власти курортного города Санья, расположенного на южном побережье острова Хайнань, сосредоточили усилия на формировании туристической отрасли передового мирового уровня. Об этом сообщила газета Sanya Ribao.

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По данным издания, город интенсивно развивает не только пляжный отдых, но и потребительский сектор, ориентированный как на молодое поколение, так и на туристов более солидного возраста. Основой для создания там международной туристической Мекки стал официальный план развития Саньи на ближайшее десятилетие, согласно которому уже к 2025 году этот курорт по уровню привлекательности займет лидирующее место на китайском рынке и существенно повысит свой престиж в глобальном масштабе.

Добиться поставленной задачи, как отмечается, Санья сможет благодаря своему удачному географическому расположению и постоянно повышающемуся уровню сервиса. С начала текущего года, по мере роста потребительского спроса в местных магазинах беспошлинной торговли наблюдается заметное увеличение количества люксовых брендов со всего мира.

Как подчеркивают китайские эксперты, Санья играет все более важную роль в развитии системы розничной торговли Хайнаня. Кроме того, город привлекает много инвесторов и в перспективе может стать "новым ориентиром" для международных рынков престижной продукции.

По мнению местных специалистов, Санья имеет большой потенциал в создании привлекательных туристических продуктов, в частности, за счет морского туризма, яхтенного спорта, увлекательных выставок и востребованных услуг в области здравоохранения. Ожидается, что культурная и экономическая специфика города позволит ему постоянно успешно конкурировать с престижными курортами Юго-Восточной Азии.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых. 

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