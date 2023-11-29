Город Санья на Хайнане активизировал меры для развития туризма мирового уровня

Sanya Ribao пишет, что город "сможет добиться своей задачи благодаря своему удачному географическому расположению и постоянно повышающемуся уровню сервиса"

ХАЙКОУ /Китай/, 29 ноября. /ТАСС/. Власти курортного города Санья, расположенного на южном побережье острова Хайнань, сосредоточили усилия на формировании туристической отрасли передового мирового уровня. Об этом сообщила газета Sanya Ribao.

По данным издания, город интенсивно развивает не только пляжный отдых, но и потребительский сектор, ориентированный как на молодое поколение, так и на туристов более солидного возраста. Основой для создания там международной туристической Мекки стал официальный план развития Саньи на ближайшее десятилетие, согласно которому уже к 2025 году этот курорт по уровню привлекательности займет лидирующее место на китайском рынке и существенно повысит свой престиж в глобальном масштабе.

Добиться поставленной задачи, как отмечается, Санья сможет благодаря своему удачному географическому расположению и постоянно повышающемуся уровню сервиса. С начала текущего года, по мере роста потребительского спроса в местных магазинах беспошлинной торговли наблюдается заметное увеличение количества люксовых брендов со всего мира.

Как подчеркивают китайские эксперты, Санья играет все более важную роль в развитии системы розничной торговли Хайнаня. Кроме того, город привлекает много инвесторов и в перспективе может стать "новым ориентиром" для международных рынков престижной продукции.

По мнению местных специалистов, Санья имеет большой потенциал в создании привлекательных туристических продуктов, в частности, за счет морского туризма, яхтенного спорта, увлекательных выставок и востребованных услуг в области здравоохранения. Ожидается, что культурная и экономическая специфика города позволит ему постоянно успешно конкурировать с престижными курортами Юго-Восточной Азии.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.