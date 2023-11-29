Около 90% преподавателей вузов в 2023 году использовали дистанционные технологии в работе

Онлайн-лекции проводили 59% опрошенных, а индивидуальные консультации - 64%, отмечено в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 90% преподавателей российских вузов использовали дистанционные технологии в учебном процессе в этом году, при этом больше половины относятся к такому формате скорее отрицательно, следует из результатов исследования, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Материалы есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие свыше 16,5 тыс. респондентов - это представители профессорско-преподавательского состава вузов РФ.

"В 2023 году дистанционные образовательные технологии использовали 90% преподавателей: онлайн-лекции читали 59%, индивидуальные консультации по электронной почте или в мессенджерах проводили 64%", - говорится в материалах.

При этом более половины (51%) преподавателей относится к такому формату скорее негативно, 24% - скорее положительно. "Это говорит о том, что они воспринимают дистанционное образование лишь как дополнение к классическому очному", - заключили в РАНХиГС.