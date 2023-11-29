Путин прибыл в Сириус, где встретится с молодыми учеными

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент пообщается с участниками, а также осмотрит выставки отечественной продукции и робототехники

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых. Как ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства пообщается с участниками, а также осмотрит выставки отечественной продукции и робототехники.

Встречи с участниками конгресса уже стали традицией для президента РФ. Как правило, такая беседа проходит в свободном формате "вопрос - ответ", и Путин с большим интересом общается с молодыми учеными.

На сей раз глава государства осмотрит выставку проекта "Наша Лаба", который представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалах и так далее. Это своего рода "мостик" между производителями и потребителями оборудования, он направлен на оказание содействия ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов и прочего, а также производителям в продвижении их продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Каталог оборудования, расходных материалов, лабораторной мебели, посуды, реактивов и прочего включает в себя более 18 тыс. наименований товаров от более чем 500 российских и белорусских производителей.

Области применения оборудования: биология, геология, метрология, инженерное дело, медицина, оптика, сельское хозяйство, физика, химия и другие. На основе "Нашей Лабы" создан ряд вспомогательных сервисов по поиску специалистов и компаний, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, по поиску мер поддержки, а также российских либо белорусских аналогов зарубежного оборудования, в том числе официально не поставляемого в Российскую Федерацию из-за санкций, а также по поиску химических реактивов по брутто-формуле, CAS-номеру (идентификатор химического соединения) и другим параметрам.

Кроме того, в Сириусе Путин посетит учебно-экспериментальный центр по робототехнике "Прорыв Сириус".