Чернышенко подвел итоги архитектурного конкурса по развитию курорта "Новая Анапа"

Победителем стала компания "Творческие технологии"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Компания "Творческие технологии" стала победителем всероссийского архитектурного конкурса с международным участием по развитию туристкой территории круглогодичного морского курорта "Новая Анапа". Победителя объявил вице-премьер РФ, председатель жюри конкурса Дмитрий Чернышенко в координационном центре правительства в среду.

"Уровень работ финалистов действительно нас впечатлил. Нет сомнений, что все идеи, которые были предложены финалистами, очень проработанные с точки зрения экологического, исторического, культурного наследия, а самое главное - создание комфортных условий и выполнение поручения президента о том, чтобы к 2030 году дополнительно 10 млн туристов наших могли круглогодично отдыхать на морских курортах, будет выполнено. Мы поздравляем победителя, им оказался консорциум под руководством компании "Творческие технологии", они предложили наиболее интересный проект", - сказал он.

Участники финального заседания жюри рассматривали предложения трех финалистов конкурса: консорциумов под лидерством архитектурного бюро "Студия 44", института "Мосинжпроект", компании "Творческие технологии" и специального участника - студенческого объединения "Студия 5". Предложения победителя станут основой для создания внешнего облика будущего города-курорта "Новая Анапа". Оригинальные архитектурные решения других финалистов конкурса также будут учтены при разработке мастер-плана будущего курорта, отметил генеральный директор корпорации "Туризм.РФ", член жюри конкурса Сергей Суханов.

"Уверен, что все эти люди будут работать вместе с нами над завершением мастер-плана, который будет готов в первом полугодии 2024 года и который будет представлен правительственной подкомиссии на рассмотрение и утверждение. После этого будут сформированы инвестиционные лоты и через открытый конкурс будут приглашены инвесторы на реализацию этого мегапроекта", - подчеркнул он.

Всего на конкурс в категории "Профессиональный участник" было подано 50 заявок. К участию были допущены 149 компаний из 34 городов и 11 стран, включая Россию, Германию, Данию, Египет, Ирак, Испанию, Мексику, Португалию, Турцию, Саудовскую Аравию и США. В категории "Специальный участник" было подано 11 заявок от 69 конкурсантов из 18 городов и 11 высших учебных заведений России, рассказали в пресс-службе "Туризм.РФ".

О проекте-победителе

Компания "Творческие технологии" предложила сделать доминантой курорта "Новая Анапа" центральное парковое пространство, в состав которого войдет тематический парк "Инновационная Россия". На курорте будут заложены широкие возможности для здорового образа жизни, занятий разными видами спорта, в том числе масштабное фиджитал-пространство. Также там будет создана креативная среда старого города, открытые и закрытые аквапарки с термами, конференц-центр с оранжереей, марина на 300 яхт, центр ветровых видов спорта, музеи, современный "Визит-центр" и многое другое, рассказали в корпорации.

О курорте "Новая Анапа"

Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента России на территории Краснодарского края, в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. Общая предполагаемая площадь территории проекта - 1 806 га. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит от 15 тыс. до 25 тыс. номеров. При реализации проекта будет создано до 25 тыс. новых рабочих мест. Расположение будущего курорта позволит охватить потенциальную аудиторию в 20,5 млн человек. По прогнозам, после реализации проекта и выхода на проектную мощность туристический поток в Анапский район вырастет до 3 млн человек ежегодно.