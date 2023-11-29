В ГД исключили необходимость использования телефонов в школе в образовательных целях

Председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что в этих целях можно задействовать только оборудование, стоящее на балансе образовательного учреждения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мобильные телефоны и планшеты с sim-картами не должны использоваться школьниками на уроках даже в рамках образовательных программ. Об этом заявила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия"), комментируя поправки ко второму чтению законопроекта, регулирующего вопросы использования средств связи на уроках.

"Мы как раз обсуждали то, что у нас было два исключения. То, что связано с жизнью детей, какие-то экстремальные случаи - с этой нормой все согласны. А вот то, что в рамках образовательных программ телефон используется, мы абсолютно точно понимаем, что мобильные телефоны или планшеты с симками они, конечно, ни в каких образовательных программах использоваться не должны", - сказала Казакова журналистам.

Она отметила, что в образовательных целях может быть использовано только оборудование, стоящее на балансе школ. "Речь идет об оборудовании, которое используется как инструмент для проведения того или иного урока, например урока информатики", - добавила депутат.

Казакова напомнила, что сроки подачи поправок ко второму чтению истекают 1 декабря, после чего комитет по просвещению рассмотрит поправки. "Завтра у нас еще поправки могут быть внесены, коллеги еще работают над поправками. Поэтому завтра у нас еще есть день. Комитет [Госдумы по просвещению] мы планируем в понедельник собрать. Ждем завтра, чтобы были поправки", - резюмировала она.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с Казаковой в октябре. В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". При этом использование таких средств допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях.

О готовящихся поправках

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил уточнить, что использование телефонов школьниками на уроках будет запрещено во всех случаях, кроме экстренных. Спикер Госдумы напомнил, что принятый в первом чтении законопроект предполагает запрет на пользование "средствами связи во время проведения учебных занятий по реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой". По словам Володина, такая формулировка "вызывает у людей, у родителей, у учителей закономерные вопросы".

Он добавил, что в ходе работы над законопроектом ко второму чтению может быть уточнена норма, согласно которой "использовать телефоны будет нельзя, кроме случаев экстренных, когда речь идет о здоровье учеников, а также ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса".