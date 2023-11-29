Количество предложений в сфере глэмпинга в Подмосковье выросло на 80%

В регионе доступно 74 объекта, работающих в этом формате

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 70 объектов в формате глэмпинга доступны в Московской области, количество предложений выросло на 80% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Московская область является лидером в России по количеству предложений в сфере глэмпинга. На сегодняшний день в Подмосковье доступно 74 объекта, работающих в этом формате - количество предложений по сравнению с прошлым годом выросло на 80%", - привели в материале слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она отметила, что для повышения интенсивности развития сферы глэмпинг необходимо вынести в отдельное направление. Например, необходимы отдельные цифровые сервисы, которые упростят и ускорят запуск проектов.

Зиновьева также рассказала, что в Подмосковье около 20 производственных предприятий выпускают модульные объекты по уникальным технологиям. "Мы видим интерес бизнеса к дальнейшему развитию глэмпинга в регионе и готовы активно содействовать этим инициативам", - добавила она.