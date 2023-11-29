В Тверской области планируют бесплатно выделять земли для героев СВО

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,1 до 0,15 га будет предоставляться по месту жительства или пребывания военнослужащего на день окончания участия в спецоперации

ТАСС, 29 ноября. Власти Тверской области планируют бесплатно выделять земельные участки от 0,1 до 0,15 га отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО) участникам, а также членам семьи погибших при выполнении задач спецоперации. Такой законопроект подготовлен к рассмотрению в региональном парламенте, сообщили в среду в пресс-службе облправительства.

"Бесплатное предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципалитетов Тверской области, предусмотрено семьям погибших участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги в ходе СВО, и ветеранам боевых действий, имеющим такие государственные награды. <...> Законопроект направят на рассмотрение в Законодательное собрание Тверской области", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,1 до 0,15 га будет предоставляться по месту жительства или пребывания военнослужащего на день окончания участия в спецоперации. "Для нас очень важно подчеркнуть ценность и значимость людей, которые защищают Родину. Это еще один символ общественного признания их заслуг перед страной", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.

Отмечается, что в Тверской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях области, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях Тверской области, выплаты до 150 тыс. рублей на газификацию домов и другие.