Источник сообщил, что взысканные с Google средства потратят на пострадавших от Киева детей

Собеседник агентства отметил, что "за счет средств, которые Google выплатил за блокировку канала "Дума-ТВ" в YouTube, в 2024 году в Евпатории смогут отдохнуть и пройти реабилитацию дети, в том числе ставшие инвалидами вследствие ранения"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средства, взысканные с компании Google по иску YouTube-канала "Дума-ТВ", направят на реабилитацию и оздоровление детей из новых и приграничных регионов, пострадавших от действий украинских властей. Такое решение принял Совет Госдумы, сообщил источник в палате.

"Средства, взысканные с компании Google по иску YouTube-канала "Дума-ТВ", будут направлены на реабилитацию, отдых и оздоровление детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных регионов, пострадавших в результате преступных действий со стороны киевского режима. Такое решение Совет Думы принял по предложению комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "за счет средств, которые Google выплатил за блокировку канала "Дума-ТВ" в YouTube, в 2024 году в Евпатории смогут отдохнуть и пройти реабилитацию дети, в том числе ставшие инвалидами вследствие ранения".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск канала "Дума-ТВ" к ООО "Гугл" на 1 млрд рублей и постановил восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube. Кроме этого, Федеральная служба судебных приставов приступила к аресту имущества Google.