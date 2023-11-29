В Подмосковье благоустроили около 60 общественных территорий

В частности, в регионе привели в порядок пространства вблизи 24 станций третьего и четвертого диаметров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 60 общественных территорий Московской области, среди которых скверы, парки и набережные, привели в порядок с начала года. План работ по благоустройству на 2023 год выполнен в регионе в полном объеме, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Мы завершили в полном объеме программу благоустройства в этом году. Из запланированных на этот год работ 59 объектов все сданы. Завершено благоустройство 22 парков и лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 6 набережных. На следующий год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, 10 лесопарков и столько же детских скверов. Это новая программа, которую мы начнем со следующего года", - привели в материале слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что, в частности, в этом году были благоустроены территории у станций МЦД - приведены в порядок пространства вблизи 24 станций третьего и четвертого диаметров. Среди них станции Раменское, Быково, Люберцы-1, Малаховка, Железнодорожная, Ольгино, Реутово, Апрелевка и другие.

По данным министерства, также в этом году в Подмосковье создали семь крупных зон отдыха и досуга в парках, среди них спортивные зоны в парке "Пехорка-лес" в Балашихе и в парке "Дубки" в Наро-Фоминске. Кроме того, экстрим-зоны появились в парке "Скитские пруды" Сергиева Посада, в талдомском парке "Победа", а также в деревне Гальчино Домодедовского округа.