"Интердом" в Иванове станет частью кампуса "Большая ивановская мануфактура"

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что дети из некоторых стран уже начинают обучение в этом центре образования

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Международный центр образования "Интердом" в Иванове станет элементом межвузовского научно-образовательного центра "Большая ивановская мануфактура". Об этом сообщил глава Ивановской области Станислав Воскресенский на III Конгрессе молодых ученых.

"["Интердом"] представляет собой комплекс зданий в центре города с парком - это объекты Министерства просвещения России. У нас есть договоренность, что "Интердом" станет элементом этого кампуса ("Большой ивановской мануфактуры" - прим. ТАСС)", - сказал Воскресенский.

По его словам, после 1990-х годов интернациональность проекта "Интердом" была утеряна, но в последние два года власти активно восстанавливали это направление. Воскресенский отметил, что дети из некоторых стран уже начинают обучение в "Интердоме".

"Наша идея, что дети из дружественных стран приезжают и проходят финальное образование, изучение русского языка, английского в "Интердоме". Все продумано, ничего строить не нужно, небольшой ремонт произвести. Проходят предподготовку и поступают к нам в вузы, живут в нашем межвузовском кампусе. Либо едут в вузы других городов", - добавил губернатор.

Международный центр образования "Интердом" был основан в 1933 году по инициативе рабочих Иваново-Вознесенска как Интернациональный детский дом. В разные годы в "Интердоме" воспитывались дети общественно-политических деятелей Югославии, Китая, Колумбии, Испании, Италии, Гвинеи Бисау и других стран мира.

Строительство научно-образовательного кампуса "Большая ивановская мануфактура" начнется в 2025 году. Планируемая общая площадь проекта - более 44 тыс. кв. м, включая современные общежития для 2,5 тыс. студентов, образовательный центр и технопарк с лабораториями и коворкингом, многофункциональные пространства с публичной библиотекой и сервисной инфраструктурой. На 2023-2024 годы запланированы работы по проектированию кампуса и модернизация инженерных коммуникаций. Кампус объединит шесть вузов и два научно-исследовательских института. На реализацию проекта направят более 10 млрд рублей.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.