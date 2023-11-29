В Северной Осетии проведут модернизацию системы ЖКХ

В частности, в регионе создадут программу повышения надежности энергоснабжения

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Масштабная модернизация системы ЖКХ будет проведена в Северной Осетии для повышения качества услуг и консолидации. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло в ходе ежегодной прямой линии.

"Сегодня начали модернизацию системы ЖКХ. Мы создаем единого оператора в области ЖКХ. Для того, чтобы упорядочить всю эту работу. Нонсенс: водоснабжением занимался водоканал, водоотведением занимался водоканал, горячим водоснабжением занимались теплосети. То есть две структуры продают кубометры. Утрированно говорю. И таких МУПов очень много и все они экономически необоснованны и экономически не рентабельны. Все в долгах", - сказал Меняйло.

По его словам, принято решение консолидировать электросетевое хозяйство республики, реструктуризировать долги.

Глава республики отметил, что ГУП, который создан в водоканале, в настоящее время уже проводит работы, которые не выполнялись с момента создания системы водоснабжения. В частности, прокладывается магистральное водоснабжение в поселке Южном, идут работы по замене системы водоснабжения в городах Алагир и Беслан.

Также будет создана программа повышения надежности энергоснабжения. "Совместно с электросетями будем разрабатывать ее и обяжем все сетевые компании, которые работают на территории республики, а там частные сетевые тоже есть", - отметил Меняйло.