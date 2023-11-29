В Дагестане к февралю 2024 года разработают концепцию развития дорог и транспорта

По словам главы региона Сергея Меликова, в реконструкции либо ремонте нуждаются многие ключевые магистрали в городе Махачкале и других крупных городах республики

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана завершат разработку концепции развития дорожной инфраструктуры и транспортного хозяйства республики к февралю 2024 года. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в среду во время прямого эфира с жителями региона.

"К вопросу нужно подходить комплексно, говорить только о строительстве дороги мы не можем, мы должны еще говорить о развитии и качественной эксплуатации городского транспорта. <…> Концепция развития дорожной инфраструктуры и транспортного хозяйства республики сейчас разрабатывается. В публичном поле она будет доведена до всех", - сказал он.

В официальном Telegram-канале пресс-службы главы Дагестана отметили, что разработанная концепция будет представлена общественности в феврале 2024 года. Во время прямого эфира Меликов отметил, что в реконструкции либо ремонте нуждаются многие ключевые магистрали в городе Махачкале и других крупных городах республики.