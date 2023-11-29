Путин выступил за увеличение числа фундаментальных исследований в РФ

Без разработок фундаментального характера не решить проблему прикладного звучания, заявил он

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым увеличить количество фундаментальных исследований в стране, чтобы на разработки отечественных специалистов опирались производители.

На встрече с участниками Конгресса молодых ученых глава государства обратил внимание на особенности работы исследователей в условиях внешних ограничений. "Это отражается, в том числе, и, конечно, на необходимости расширения и углубления фундаментальных [исследований]", - указал Путин. "Да, они не приносят сиюминутного результата, но по той же тематике микроэлектроники ясно, что без некоторых разработок фундаментального характера нам не решить проблему прикладного звучания, там надо создавать определенные платы и так далее", - пояснил президент. "Нам нужно сделать что-то свое для того, чтобы эффективно работало на практике в прикладном смысле", - повторил глава государства.

Путин заверил, что власти продолжат поддержку проведения фундаментальных исследований.