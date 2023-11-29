В Удмуртии в 2024 году закупят более 550 единиц оборудования для медучреждений

В республику уже поступило 87 единиц оборудования, в том числе 17 единиц тяжелого

ТАСС, 29 ноября. Удмуртия в 2023 году по национальному проекту "Здравоохранение" закупила почти 90 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф для онкодиспансера и ангиограф для Глазовской межрайонной больницы. В следующем году в регион поступит более 550 единиц оборудования, сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

"В 2024 году обновление отрасли будет продолжено. Планируется закупить более 560 единиц различного оборудования, в том числе тяжелого. Например, компьютерный томограф в ГКБ №9 Ижевска и в Воткинскую городскую больницу, ангиограф в Первую РКБ, передвижной маммограф в Завьяловскую районную больницу", - отметили в министерстве.

В 2023 году в республику по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, поступило 87 единиц оборудования, в том числе 17 единиц тяжелого. Закуплены новый ангиограф для Глазовской межрайонной больницы, мультиспиральный компьютерный томограф для республиканского онкодиспансера, флюорографы, маммографы и рентген-аппараты для районных больниц Удмуртии.

Кроме того, в больницы поступила партия аппаратуры УЗИ и офтальмологического оборудования. "Можно сказать, что все районные больницы в этом году в какой-то степени обновили парк медицинской техники", - добавили в Минздраве.