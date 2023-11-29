СМИ: состояние эмира Кувейта стабильное

По данным агентства KUNA, Мухаммед Абдалл аль-Мубарак ас-Сабах все еще получает необходимое лечение

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Состояние здоровья эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха стабильное. Об этом сообщило агентство KUNA со ссылкой на министра по делам канцелярии эмира Мухаммеда Абдаллу аль-Мубарака ас-Сабаха.

По его словам, глава государства все еще получает необходимое лечение.

Министр по делам канцелярии эмира призвал получать информацию о здоровье шейха Навафа только из официальных источников.

Ранее Мухаммед ас-Сабах сообщил, что 86-летний эмир Кувейта был госпитализирован в среду утром после недомогания, состояние его здоровья стабильное. С чем связано плохое самочувствие шейха Навафа, не уточняется.