Путин поддержал молодую ученую, желающую стать матерью

Она рассказала президенту, что сейчас готовится к защите докторской диссертации

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными с восторгом отреагировал на слова одной из участниц мероприятия о том, что та мечтает реализовать себя в семье и стать матерью.

Она рассказала президенту, что сейчас готовится к защите докторской диссертации, но очень хочет реализовать себя и в семье, не бросая при этом научную деятельность.

"А что значит реализовать себя в семье?" - поинтересовался глава государства. "Я хочу стать мамой", - объяснила ему участница встречи. "Вы знаете, это так классно! - восхитился в ответ президент. - Рекомендую!".