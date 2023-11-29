Путин в "Сириусе" ознакомился с научным оборудованием отечественного производства

Ему показали приборы для научных исследований в области медицинской диагностики, фармацевтики

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Парке науки и искусства "Сириус" осмотрел выставку образцов научного оборудования отечественного производства в рамках проекта "Наша лаба".

По прибытии главу государства встретила руководитель образовательного центра Елена Шмелева. Экскурсию по выставке для Путина провела научный сотрудник МФТИ и университета "Сириус", соучредитель компании "Абисенс" Елизавета Мочалова. По ее словам, проект "Наша лаба" актуален и важен тем, что помогает ученым больше узнать об отечественных приборах. Мочалова отметила, что, как выяснилось, многие исследователи даже не знали о существовании российских товаров. При этом стоимость некоторых из них в разы ниже зарубежных аналогов.

В числе прочего президенту представили приборы для научных исследований в области медицинской диагностики (в том числе ДНК-диагностики), фармацевтики, разработки и производства вакцин, химии, микроэлектроники, машино- и авиастроения, энергетики.

"Получается все?" - поинтересовался Путин. "Получается", - заверила научный сотрудник. Завершая экскурсию, Мочалова обратила внимание, что у российского научного приборостроения "впереди большой путь". "Но темпы, которых нам удалось достичь за последние два года, все-таки впечатляют. И если нам удастся сохранить, может быть, даже нарастить эти темпы, то мы сможем не только обеспечить собственный технологический суверенитет, но также выйти ключевыми игроками на мировой рынок", - подчеркнула Мочалова. "Здорово. Вам спасибо", - оценил глава государства.

О проекте "Наша лаба"

Проект "Наша лаба" представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалов и так далее. Это своего рода мостик между производителями и потребителями оборудования, он направлен на оказание содействия ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов и прочего, а также производителям в продвижении их продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Каталог оборудования, расходных материалов, лабораторной мебели, посуды, реактивов и прочего включает в себя более 18 тыс. наименований товаров от более чем 500 российских и белорусских производителей.

Области применения оборудования: биология, геология, метрология, инженерное дело, медицина, оптика, сельское хозяйство, физика, химия и другие. На основе "Нашей лабы" создан ряд вспомогательных сервисов по поиску специалистов и компаний, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, по поиску мер поддержки, а также российских либо белорусских аналогов зарубежного оборудования, в том числе официально не поставляемого в Россию из-за санкций, а также по поиску химических реактивов по брутто-формуле, CAS-номеру (идентификатор химического соединения) и другим параметрам.