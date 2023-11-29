На Ставрополье появится единая транспортная карта

К старту проекта в регионе обновят подвижной состав

ПЯТИГОРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Единую транспортную карту, которая позволит передвигаться на разных видах транспорта без оплаты при пересадках, создадут на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Работаем над внедрением удобного инструмента для пассажиров общественного транспорта на Ставрополье. Единая транспортная карта позволит передвигаться на разных видах транспорта без оплаты при пересадках. Первым в эксперимент в следующем году войдет Ставрополь", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, "единый проездной" будет доступен для безналичной оплаты поездок в троллейбусах и автобусах ГУП СК "Крайтранс", которые курсируют по маршрутам с регулируемыми тарифами. К старту проекта в крае обновят подвижной состав: до конца следующего года в Ставрополь поступят 45 новых троллейбусов и 140 автобусов большой и средней вместимости.

"Проект по внедрению единой транспортной карты курирует региональный Миндор. Рассчитываю, что в следующем году мы получим работающую систему в краевом центре. Затем проработаем ее "приземление" и в других территориях региона", - добавил глава края.