В Удмуртии в 2024 году планируют увеличить площадь лесовосстановления на 600 га

Благодаря этому количество высаженных деревьев практически на 40% превысит число погибших и вырубленных

ТАСС, 29 ноября. Площадь восстановленного леса в Удмуртии в 2024 году планируют увеличить на 600 га по сравнению с показателем этого года, сообщили ТАСС в Минприроды региона.

"В 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Экология" будет восстановлен лес на площади 11,2 тыс. га, что практически на 600 га больше, чем показатель этого года", - отметили в министерстве.

Благодаря этому количество высаженных деревьев практически на 40% превысит число погибших и вырубленных. "Традиционно мы перевыполняем показатели. Это значит, что наши леса не только не сокращаются, но и ежегодно прирастают", - пояснили в пресс-службе.