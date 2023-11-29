Глава Дагестана поддержал идею создания наград "Сестра милосердия" и "Брат милосердия"

Предложение о создании государственных наград для медработников, помогающих в восстановлении участникам специальной военной операции, поступило Сергею Меликову во время прямого эфира

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал инициативу создания наград "Сестра милосердия" и "Брат милосердия" для медицинских работников. Предложение поступило в среду во время прямого эфира главы региона с жителями республики.

"Подобные решения нужно будет проводить через законодательные органы Российской Федерации. <…> Если все, кто сегодня присутствуют на прямой линии, поддержат, а я думаю, что абсолютное большинство поддержат эту правильную историю, мы тогда займемся возможностью ее реализации", - сказал он.

Предложение о создании государственных наград для медицинских работников, помогающих в восстановлении участникам специальной военной операции, поступило Меликову во время прямого эфира. "Я думаю, что это правильная инициатива, нужно подумать, как лучше донести ее до руководства страны. Чувствую, что она абсолютным большинством наших сограждан будет поддержана", - отметил глава Дагестана.