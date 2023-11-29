Турецкая полиция подтвердила факт убийства двух россиянок в Турции

Подозреваемым является экс-супруг одной из них, который, по предварительным данным, покинул страну вместе с малолетним ребенком, сообщили в Генконсульстве РФ

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье заявило, что полиция Турции подтвердила факт убийства в городе Бодрум двух россиянок.

"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум провинции Мугла Турецкой Республики генеральное консульство России в Анталье установило контакт с местными правоохранительными органами. Полиция подтвердила факт убийства гражданок России - женщины 1981 года рождения и ее дочери 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

Генконсульство заявило, что "окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тел россиянок на родину". "Ход расследования данного дела находится на приоритетном контроле генконсульства", - добавили дипломаты.

Как сообщил ранее телеканал A Haber, тела проживавшей в Бодруме и занимавшейся недвижимостью 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери были обнаружены 28 ноября после того, как родственники россиянок не смогли установить связь с ними. Правоохранители по записям камер наблюдения отследили машину, отъезжавшую от дома Двизовой, и в результате поисков во второй половине дня во вторник обнаружили у обочины дороги в районе Ичмелер два тела, которые были завернуты в простыни и обвязаны веревками.

Газета Sabah писала со ссылкой на правоохранительные органы, что мужчина, подозреваемый в убийстве россиянок, после преступления вместе с пятилетним сыном покинул Турцию и улетел в Литву. Издание также утверждает, что у погибшей были разногласия с бывшим мужем по вопросу опеки над ребенком. В 2022 году в отношении экс-супруга был выдан запретительный судебный приказ в контексте спора об опеке, а в дальнейшем последовали другие ограничительные меры