Северная Осетия вошла в пятерку регионов с самым большим финансированием ремонта школ

В регионе подтвержден ремонт 117 школ с общим объемом финансирования в более 8 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Северная Осетия вошла в пятерку регионов по объему средств, выделенных на капитальный ремонт школ. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в ходе ежегодной прямой линии.

"Наша задача - отремонтировать все школы республики по государственной программе. Мы - пятый регион в России по объему средств, выделенных на капитальный ремонт", - сказал Меняйло

В этом месяце будет завершен ремонт в 66 школах, на эти цели было направлено почти 4 млрд рублей. Также согласован ремонт 51 школы на 4,3 млн рублей, будут подаваться и заявки весной следующего года. В целом, подтвержден ремонт 117 школ с общим объемом в более 8 млрд рублей.